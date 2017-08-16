У столиці Венесуели на одній зі станцій метро прогримів вибух (відео)
10:06, 16 серпня 2017Світ
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Вибух стався на станції метро "Площа Венесуели", про потерпілих не повідомлялося.
У метро Каракаса стався вибух / el-nacional.com
На станції метро "Площа Венесуели" в Каракасі прогримів вибух, в метро провели евакуацію. Про це повідомляє El National.
"Невеликий вибух стався на станції метро "Площа Венесуели"... Через інцидент на станції було перервано рух поїздів, проведена евакуація", - йдеться в повідомленні.
Про постраждалих не повідомлялося.
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