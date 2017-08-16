У столиці Венесуели на одній зі станцій метро прогримів вибух (відео)

На станції метро "Площа Венесуели" в Каракасі прогримів вибух, в метро провели евакуацію. Про це повідомляє El National.

"Невеликий вибух стався на станції метро "Площа Венесуели"... Через інцидент на станції було перервано рух поїздів, проведена евакуація", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих не повідомлялося.

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