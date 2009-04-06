Україна готова допомогти постраждалим від землетрусу в Італії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив співчуття Президенту Італії Джорджіо НАПОЛІТАНО та прем`єр-міністру Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ у зв`язку із загибеллю людей під час землетрусу у регіоні Абруццо.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Разом із дружнім італійським народом ми поділяємо почуття скорботи тих, хто втратив своїх рідних та близьких», - йдеться у телеграмах.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що Україна в разі необхідності готова надати Італії оперативну допомогу - направленням рятувального загону та мобільного госпіталю МНС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в центральній італійській області Абруццо стався сильний землетрус. За останніми даними, загинули понад 100 осіб.