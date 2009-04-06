Україна готова допомогти постраждалим від землетрусу в Італії
19:35, 06 квітня 2009Світ
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Президент надіслав співчуття
Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив співчуття Президенту Італії Джорджіо НАПОЛІТАНО та прем`єр-міністру Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ у зв`язку із загибеллю людей під час землетрусу у регіоні Абруццо.
|Rainews24
«Разом із дружнім італійським народом ми поділяємо почуття скорботи тих, хто втратив своїх рідних та близьких», - йдеться у телеграмах.
В.ЮЩЕНКО повідомив, що Україна в разі необхідності готова надати Італії оперативну допомогу - направленням рятувального загону та мобільного госпіталю МНС України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в центральній італійській області Абруццо стався сильний землетрус. За останніми даними, загинули понад 100 осіб.
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