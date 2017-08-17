В Індії десятирічна дівчинка народила дитину, не знаючи про це

Десятирічна дівчинка з Індії народила дитину після того, як була зґвалтована власним дядьком. Батьки переконали її в тому, що її прооперують через проблеми з животом, повідомляє NDTV.

Як пише видання, дівчинку протягом декількох місяців ґвалтував, ймовірно, її власний дядько. У липні батьки привезли її в лікарню через скарги на біль в животі. Лікарі визначили, що вона перебувала на 30 тижні вагітності.

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Як повідомляє India Today, батьки сказали доньці, що в животі у неї знаходиться камінь, який потрібно вилучити.

Дівчинка народила здорову дитину за допомогою кесаревого розтину в лікарні міста Чандігарх. Дядька дівчинки затримали.