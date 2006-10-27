Мороз: сьогодні членство в НАТО Україні нічого не дасть

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ переконаний, що сьогодні членство в НАТО Україні “нічого не дасть».

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі зі студентами Київського Національного економічного університету, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«До речі, керівництво НАТО не хоче сьогодні розглядати це питання», - сказав О.МОРОЗ. За його словами, керівництво НАТО нині «із задоволенням сприймає інформацію про те, що в Універсалі національної єдності зафіксована норма про розвиток співробітництва з НАТО на взаємовигідних умовах».

Водночас, відзначив О.МОРОЗ, «НАТО вже не справляється з тими викликами, які відбулися після 11 вересня» 2001 року.

Він підкреслив, що сьогодні на вступі України до НАТО наполягає «лише одна супердержава, яка за цим бачить свої геополітичні інтереси». «Ми бути розмінною картою у цьому відношенні не повинні», - сказав він.

О.МОРОЗ висловив переконання, що нині треба будувати архітектуру європейської безпеки.