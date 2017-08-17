Водій, який наїхав на натовп людей у центрі Барселони, сховався в барі - ЗМІ

Чоловік, який скоїв наїзд фургона на натовп людей у центрі Барселони, знаходиться в одному з барів неподалік від місця події, повідомляє El Pais.

За даними видання з посиланням на джерела в поліції, нападників може бути більше.

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При цьому El Periodico повідомляє, що це озброєний чоловік. Згідно з інформацією видання, підозрювані в наїзді знаходяться в турецькому ресторані Aromas de Istanbul.

Reuters передає, що в барі перебувають двоє озброєних чоловіків.

За попередньою інформацією, близько 17.00 за місцевим часом білий фургон в'їхав у натовп людей на вулиці Рамбла в центрі Барселони.