Водій, який наїхав на натовп людей у центрі Барселони, сховався в барі - ЗМІ
19:29, 17 серпня 2017Світ
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За даними видань зі посиланням на джерела в поліції, нападників може бути більше.
Водій фургона втік з місця пригоди / фото twitter.com/RED92cadadiamas
Чоловік, який скоїв наїзд фургона на натовп людей у центрі Барселони, знаходиться в одному з барів неподалік від місця події, повідомляє El Pais.
За даними видання з посиланням на джерела в поліції, нападників може бути більше.
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При цьому El Periodico повідомляє, що це озброєний чоловік. Згідно з інформацією видання, підозрювані в наїзді знаходяться в турецькому ресторані Aromas de Istanbul.
Reuters передає, що в барі перебувають двоє озброєних чоловіків.
За попередньою інформацією, близько 17.00 за місцевим часом білий фургон в'їхав у натовп людей на вулиці Рамбла в центрі Барселони.
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