Наступні переговори щодо ЧФ відбудуться в Москві

Наступне засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ Українсько-Російської міждержавної комісії відбудеться у січні наступного року у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено під час прес-конференції за підсумками третього засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ Українсько-Російської міждержавної комісії, що відбулося сьогодні у Севастополі.

* На переговорах щодо ЧФ РФ найскладнішими були військово-політичні питання

* Статс-секретар російського МЗС задоволений переговорами про ЧФ