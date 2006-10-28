Наступні переговори щодо ЧФ відбудуться в Москві
09:42, 28 жовтня 2006Світ
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Профільна підкомісія збереться в січні
Наступне засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ Українсько-Російської міждержавної комісії відбудеться у січні наступного року у Москві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено під час прес-конференції за підсумками третього засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ Українсько-Російської міждержавної комісії, що відбулося сьогодні у Севастополі.
* На переговорах щодо ЧФ РФ найскладнішими були військово-політичні питання
* Статс-секретар російського МЗС задоволений переговорами про ЧФ
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