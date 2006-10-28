На переговорах щодо ЧФ РФ найскладнішими були військово-політичні питання

На українсько-російських переговорах з питань функціонування ЧФ РФ, що відбулися сьогодні у Севастополі, найскладнішими були питання військово-політичної тематики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Севастополі статс-секретар-заступник міністра закордонних справ РФ Григорій КАРАСІН на спільній з першим заступником міністра закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ прес-конференції за підсумками третього засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ Українсько-Російської міждержавної комісії.

Г.КАРАСІН пояснив, що йдеться про “питання функціонування нашого флоту, як живого, бойового механізму, який має бути боєздатним”. Він констатував, що тут думки сторін поки що не збігаються, “ми шукаємо способи, як зробити так, щоб флот залишався дійсно активним, як знайти рішення, що дозволять підтримувати боєздатність флоту на високому рівні, залишати його стратегічною одиницею РФ, одночасно щоб перебування флоту на українській території сприяло стабільності і в Чорному морі, і взагалі у регіоні, скажімо, південної Європи і Чорного моря”. На думку Г.КАРАСІНА, „усі ці складності можливо подолати, хоча поки що тут про суттєвий прогрес говорити ще зарано”.

Крім того, зазначив Г.КАРАСІН, не вирішено питання маяків. Водночас він поінформував, що з цього приводу дано вказівки робочим групам активізувати зусилля, і висловив сподівання, що на початку наступного року “ми зможемо обговорити якісь конкретні напрацювання наших експертів”.

Водночас Г.КАРАСІН повідомив, що сторонам вдалося „досить суттєво просунутися в питаннях екологічної безпеки і охорони природного середовища в місцях базування ЧФ РФ”.

Перший заступник міністра закордонних справ України, керівник української частини Підкомісії Володимир ОГРИЗКО, зі свого боку, заявив, що залишаються не вирішеними проблеми „і гідрографічно-навігаціного обладнання, і юрисдикції, і у військово-політичній сфері”. Водночас він “із вдячністю” відзначив, що українська сторона „отримала нещодавно пропозиції російської сторони щодо методології, етапності проведення інвентаризації”. За його інформацією, зараз українська сторона розпочне реальну роботу з вивчення цього документа. “Ми хотіли б її зробити максимально швидко, щоб знайти компромісні варіанти вирішення цього питання”, - сказав він. За словами В.ОГРИЗКА, на сьогодні вже є пакет із 151 документа. „Наші колеги поінформували нас по земельних ділянках, які ми вже могли б вважати практично узгодженими, йде технічна робота з оформлення цих документів, тобто, можна сказати, що ця частина почала виконуватися”. Як додав перший заступник міністра, „ми справді сподіваємося, що в процесі інвентаризації земельних ділянок ми зробимо серйозний крок вперед. За ним піде інвентаризація об’єктів”.

За інформацією В.ОГРИЗКА, тема пролонгації українсько-російського договору щодо ЧФ на засіданні не обговорювалася.