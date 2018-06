Помер легендарний телеведучий Брюс Форсайт

Зірка телебачення, ведучий, актор Брюс Форсайт помер у віці 89 років. Легендарний представник шоу-бізнесу пішов з життя після серйозної інфекції дихальних шляхів, повідомляє BBC. Брюс Форсайт помер у лікарні.

Читайте такожПомер актор Роберт Харді, який зіграв у "Черчиллі" і "Гаррі Поттері"Свою тривалу кар'єру Форсайт почав в 14 років. Потім було шоу Sunday Night at the London Palladium, над яким працював у кінці 50-х і початку 60-х років.

Брюс був найбільш оплачуваною телевізійною зіркою, також протягом десяти років (з 2004-го по 2014-й) вів програму Опе's Strictly with Tess Daly на ВВС.

Незважаючи на поважний вік, Брюс Форсайт продовжував працювати на телебаченні в The Generation Game, Play Your Cards Right і You Bet!.

Народившись в Едмонтоні (Лондон) в родині власника автомайстерні, у свої вісім Брюс побачив у кіно Фреда Астера і був настільки вражений, що почав вчитися танцювати.

Творчий успіх прийшов до хлопця після Другої світової війни (де він втратив старшого брата-пілота).

У 1958 році комік Дікі Хендерсон запропонував йому роботу в програмі Sunday Night at the London Palladium.

Десять років потому Брюс разом з Джулі Ендрюс постав в музичному фільмі Star!, а в 1976 році він з'явився в культовому серіалі "Маппет-шоу" (The Muppet Show).

Зірка телеекрану Брюс Форсайт був одружений п'ять разів, у нього залишилося п'ять дочок і син.