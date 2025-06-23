Раніше з під завалів дістали її 41-річну мати.

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на 23 червня зросла до 9 людей. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що рятувальники дістали з-під завалів загиблу 41-річну жінку. Пізніше – її 11-річну доньку.

"Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди", – додали в прокуратурі.

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Атака РФ по Києву: що відомо

В ніч на 23 червня російські загарбники завдали чергового масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил, окупанти запустили по українських містах 11 балістичних та 5 крилатих ракет, а також понад 350 дронів.

Згодом начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що основною ціллю росіян цієї ночі знову стала столиця. Він зазначив, що ворожі цілі влучили в шести локаціях Києва.

Зокрема в Шевченківському районі столиці ворожа ракета влучила у 5-поверховий житловий будинок. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, вибух там був настільки сильний, що були посічені автомобілі, які знаходилися на відстані у 200-300 метрів від місця влучання.

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