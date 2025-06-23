Це може бути перевіркою готовності міжнародної спільноти щодо можливої ескалації.

Бойовий корабель російського флоту уперше відкрито супроводив танкери "тіньового флоту" через Ла-Манш. Про це повідомляє The Insider.

Дані автоматичних ідентифікаційних систем показали координовані рухи трьох суден з 16 червня. Мова про два танкери "тіньового флоту" і російський корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий". Вони синхронно увійшли в Ла-Манш, прямуючи до російських портів для завантаження нафти.

Суднами "тіньового флоту" виявились танкер SELVA, що знаходиться під санкціями Великої Британії, і танкер SIERRA, проти якого запровадили санкції Велика Британія та ЄС.

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SELVA передавав AIS-сигнали як панамське судно, проте потім, схоже, змінив прапор і тепер ходить під прапором Палау.

"‎Тіньовий флот"‎ – що відомо

"‎Тіньовим флотом"‎ називають судна, які росіяни використовують для перевезення нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу в обхід санкцій, запроваджених Заходом.

Для обходу обмежень використовуються доволі складні схеми власності та менеджменту компаній. Також є різні тактики для приховування походження вантажу, включно з перевалюванням його із судна на судно, вимкненням транспондерів, передачею неправдивих даних тощо.

На думку фахівців, "тіньовий флот", який Москва використовує для експорту своїх нафтопродуктів в обхід санкцій, може налічувати від 600 до 1000 суден.

Нагадаємо, що нещодавно австралійці закрили свої порти для російських танкерів.

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