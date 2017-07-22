Помер зірка комедії "Один вдома" Джон Херд
72-річного актора без ознак життя знайшла покоївка готелю у місті Пало-Альто, штат Каліфорнія.
У США не стало актора Джона Херда. Свою найвідомішу роль він зіграв у новорічній комедії "Один вдома", повідомляє tmz.com. Виконавець ролі батька Кевіна МакКаллістера був знайдений мертвим в готелі.
Про причини смерті поки нічого не повідомляється.
За даними ЗМІ, нещодавно Джон переніс невелику операцію на спині в Медичному центрі при Стенфордському університеті і залишився в готелі для остаточного одужаннявся.
Загалом Джон Херд зіграв понад 150 ролей. Масовому глядачеві актор став відомий по ролі Пітера МакКаллістера в комедіях "Один вдома" і "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку". Обидва фільми здобули світову популярність.
RIP John Heard who notably played the father, Peter McCallister in 'Home Alone' as well as many other great movies. pic.twitter.com/trKPKvjIVG— I❤90s (@Il0vethe90s) 22 липня 2017 р.