Помер зірка комедії "Один вдома" Джон Херд

У США не стало актора Джона Херда. Свою найвідомішу роль він зіграв у новорічній комедії "Один вдома", повідомляє tmz.com. Виконавець ролі батька Кевіна МакКаллістера був знайдений мертвим в готелі.

Про причини смерті поки нічого не повідомляється.

За даними ЗМІ, нещодавно Джон переніс невелику операцію на спині в Медичному центрі при Стенфордському університеті і залишився в готелі для остаточного одужаннявся.

Загалом Джон Херд зіграв понад 150 ролей. Масовому глядачеві актор став відомий по ролі Пітера МакКаллістера в комедіях "Один вдома" і "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку". Обидва фільми здобули світову популярність.