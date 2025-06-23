Нові зображення проливають світло від мільйонів зірок і галактик у спостереженнях, на які найбільшій і найпотужнішій камері у світі знадобилося всього 10 годин.

Приголомшливі зображення, що показують найвіддаленіші частини Всесвіту, включно з областю, розташованою в тисячах світлових років від Землі, були зроблені новим потужним телескопом. Про це пише Sky News.

Камера в обсерваторії Vera C Rubin в Чилі повинна показати нові деталі з космосу в безпрецедентному масштабі, оскільки вона буде проводити подальші спостереження протягом наступного десятиліття.

Вчені думають, що з нею можна буде нанести на карту тисячі раніше не ідентифікованих астероїдів, і вважають, що протягом кількох місяців вона виявить, чи є дев'ята планета в нашій Сонячній системі.

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Важливо, що нові зображення проливають світло від мільйонів зірок і галактик у спостереженнях, на які найбільшій і найпотужнішій камері у світі знадобилося всього 10 годин.

На одному зображенні показано мозаїку туманностей Трироздільна і Лагуна, області зореутворення, яка розташована в 9000 світлових роках від Землі (це відстань, яку світло проходить за 12 місяців).

Цікаво, що інше зображення показує тисячі галактик у скупченні Діви, що, за словами вчених, дає новий "погляд на космос".

Обсерваторія спільно фінансується Національним науковим фондом, незалежним агентством уряду США. Керівник фонду Брайан Стоун сказав, що вона "збере більше інформації про наш Всесвіт, ніж усі оптичні телескопи за всю історію разом узяті".

Обсерваторія була побудована на горі в Андах, регіоні в центральній частині Чилі, де також знаходяться інші обсерваторії через сухе повітря і темне небо. За словами астрономів, робота телескопа буде "знімати космос у найдрібніших деталях", оскільки він багаторазово скануватиме небо протягом 10 років, щоб "створити надширокий, надвисокоточний покадровий запис нашого Всесвіту".

Вчені у Великій Британії працюватимуть у партнерстві з іншими командами, щоб допомогти опрацювати детальну інформацію та зображення, отримані телескопом.

Новини про вивчення космосу

Нещодавно супутники NASA зафіксували біля південного узбережжя Австралії велику світну масу морських мешканців. Це свідчить про масштабне явище біолюмінесцентного фітопланктону.

Було виявлено незвичайне бірюзове світіння, що розквітає по всій акваторії Великої Австралійської затоки і Тасманового моря. У NASA описали його як "цвітіння фітопланктону". Це явище було видно з орбіти через сучасні датчики зображення.

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