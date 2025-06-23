Розглядалося декілька варіантів. Один з них - це був FPV-дрон, інший - це снайперський комплекс.

На президента України Володимира Зеленського готувалося декілька замахів, яких вдалося запобігти. Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк на зустрічі з журналістами.

"Зокрема, в минулому році була дуже гучна реалізація. Затриманий полковник УДО, очільник Департаменту управління держохорони. Це ті хто мають охороняти топів в цій країні і це є їхній функціонал", - зазначив він.

За його словами, вони готували замах на Володимира Зеленського.

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"За їх злочинним задумом, вони підшукували людей і мали це реалізувати під час його переходу на території Офісу президента України", - розповів Малюк.

Також розповів про затримання з полковником УДО ще одного полковник, з котрим вони працювали на ФСБРФ, а саме на 5-ту службу, котру на той час її очолював генерал-лейтенант Бєсєда.

"До речі, після цього провалу його Путін зняв, він залишився радником в системі ФСБ", - зазначив Малюк.

Він розповів, що СБУ провели складну роботу.

"Ми займались нею майже два роки, по суті з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу", - наголосив голова СБУ.

При цьому додав, що ця група готувала замах і на Кирила Буданова та на нього.

Малюк розповів про те, що готувався замах на Зеленського, який мав бути реалізований в Польщі. Він розповів, що вдалося йому запобігти за допомоги АВБ Польщі (Агентство власної безпеки) - аналог СБУ на території Польщі, так звана внутрішня спецслужба. Малюк розповів:

"Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його - цю "консерву" - активізували. Задача була: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них - це був FPV-дрон, інший - це снайперський комплекс".

За його словами, потенційного виконавця замаху було затримано разом з польськими колегами.

Російські агенти у Польщі

Як повідомляв УНІАН, у Польщі висунули обвинувачення чоловікові, який збирав і передавав російським спецслужбам інформацію про систему охорони аеропорту Жешув-Ясьонка. Ці дії, зокрема, мали допомогти їм у підготовці можливого замаху на президента України Володимира Зеленського.

Згідно з висновками слідства, такий собі Павел К. висловив готовність співпрацювати з військовою розвідкою РФ і встановлював контакти з російськими громадянами, безпосередньо залученими у війну в Україні. Прокуратура Польщі повідомляє, що він був затриманий ще 17 квітня 2024 року.

За клопотанням прокурора Районний суд Варшави обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Інформація про можливе вчинення злочину надійшла з Офісу Генерального прокурора України. Злочин, у скоєнні якого обвинувачується Павел К., карається позбавленням волі на строк до 8 років.

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