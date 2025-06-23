У росіян можуть виникнути проблеми з БПЛА на тлі подій на Близькому Сході, вважає Іван Ступак.

Під час нічної атаки російським БПЛА вдалося уразили цивільні цілі в першу чергу через кількість запущених повітряних засобів. Таку думку в етері "Radio NV" висловив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

"І це буде ключовою ознакою на весь проміжок, що залишився у цій війні. РФ за різними оцінками може виробляти на день 170 безпілотників. І за окремими оцінками, можливо до кінця 2025 року вони вийдуть на позначку 190, можливо 200 на день. Це колосальна кількість. І ми знову повертаємося до теми - мобільні вогневі групи це добре… Але швидкість більша, висота майже 2 км, їх важко помітити", - сказав Ступак.

Водночас він припустив, що незабаром у РФ можуть початися проблеми з виробництвом "шахедів" на тлі війни між Іраном та Ізраїлем.

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"В останніх збитих безпілотниках знаходили іранські елементи. І можливо те, що відбувається на Близькому Сході, можливо це вплине на те, що вони не зможуть забезпечувати РФ цими комплектуючими, системами звʼязку, якщо не помиляюся. І можливо РФ повернеться на старі системи наведення. Які дозволяли нашим фахівцям відправляти ці безпілотники в ліс, озера і зокрема на територію Білорусі", - додав Ступак.

Атаки РФ: що відомо

В ніч на 23 червня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил, загарбники спрямували по Україні 11 балістичних та 5 крилатих ракет, а також понад 350 дронів.

За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил Юрія Ігната, більшість випущених повітряних цілей окупантів були спрямовані саме на Київ. Він зазначив, що у столиці є прямі влучання в шести локаціях.

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