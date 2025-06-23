Тепер у оновлення немає точної дати релізу.

CD Projekt RED хотіла б випустити новий патч 2.3 для Cyberpunk 2077 26 червня, але в підсумку робота виявилася складнішою, ніж здавалося на старті. Апдейт відкладається на невизначену дату.

Як повідомив помічник геймдиректора Павло Саско, оновленню потрібно більше часу:

"Треба ще трохи потомити в духовці, мої чумби".

Судячи зі слів розробників, вони націлені на щось рівня патча 2.2, який вийшов у грудні минулого року і став приємним сюрпризом. Тоді додали поліпшений фоторежим, перефарбовування машин, нові налаштування зовнішності Ві, побічний квест із відсиланням до Balatro і ще купу дрібниць.

Відео дня

Є надія, що в новому оновленні з'явиться довгоочікуваний режим New Game+. CD Projekt RED раніше говорила, що не вважає його гарною ідеєю, але гравці явно хочуть цього.

Раніше ми розповідали, що творці аніме Cyberpunk: Edgerunners оголосили, що скоро покажуть щось нове. Команда Edgerunners буде на Anime Expo в Лос-Анджелесі з 3 по 6 липня.

Крім того, стало відомо, що сиквел Cyberpunk 2077 увійшов у стадію препродакшену. CDPR назвали гру у звіті Cyberpunk 2, але це не означає, що гра отримає саме таку фінальну назву.

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