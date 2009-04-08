Грузинська опозиція просить інші країни не втручатися

Грузинська опозиція звертається з проханням до світової спільноти не втручатися у внутрішні справи країни. З цим проханням звернулись опозиціонери на зустрічі до представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Грузії. "Ми звертаємося до всього світу, всіх країн з проханням, щоб ніхто не втручався у внутрішні справи Грузії. Це рішення грузинського народу, щоб відставка президента Грузії Михайла Саакашвілі з посади відбулася мирним шляхом", - сказав журналістам один з лідерів радикальної частини опозиції Леван Гачечиладзе.

Проте екс-спікер парламенту, лідер "Демократичного руху - Єдина Грузія" Ніно Бурджанадзе вважає, що опозиція, яка готує акцію протесту на 9 квітня, не радикальна, а "адекватна, виходячи з дій президента".

Опозиція з 9 квітня 2009 р. починає проведення акцій протесту з вимогою відставки М.Саакашвілі. Проведення акцій заплановане в кількох районах Тбілісі і великих містах країни. В акціях візьмуть участь всі провідні опозиційні партії країни.

Раніше опозиція висунула ультиматум М.Саакашвілі і вимагала від нього піти у відставку до 9 квітня ц.р., інакше опозиціонери загрожують перманентними акціями протесту, які закінчать тільки після відставки президента.

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