Пожежу в будинку парламенту Молдови погасили. Як передає кореспондент РосБізнесКонсалтингу з Кишинева, водночас перед будинком продовжує палати багаття, запалене мітинговцями. У багаття кидають залишки меблів і оргтехніки, папери, винесені з парламенту. На площі Великих національних зборів в центрі Кишинева ще залишаються кількасот осіб.

Члени уряду вирішили ночувати в будинку кабінету міністрів.

За даними головного лікаря лікарні швидкої допомоги Кишинева Георгія Чобану, до них були доставлені близько ста постраждалих у зіткненнях поліції з маніфестантами в центрі міста, повідомляє Лента.ру. Серед них є як поліцейські, так і демонстранти, переважно у них пошкодження м`яких тканин, забиття і струси мозку. Чобану спростував повідомлення про загиблу дівчину, яка отруїлася димом в палаючому будинку парламенту. За інформацією головлікаря, вона також госпіталізована.