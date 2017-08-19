Різанина у фінському місті Турку: поліція розповіла про підозрюваного, українці не постраждали

Фінська поліція провела обшуки в квартирі в місті Турку і заявляє, що "майже точно" впізнала особу нападника, який у п'ятницю влаштував різанину в центрі міста, повідомляє Reuters.

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Поліція провела рейд в східній частині Турку напередодні ввечері. Правоохоронці стверджують, що майже точно встановили особу нападника, але не розкривають його імені.

Протягом ночі правоохоронці затримали кількох осіб у справі нападу і вивчають їх можливі зв'язки з підозрюваним.

"Ми розслідуємо, якою була їх роль у цьому. Як вони причетні до цього акту, або вони були просто пов'язані з підозрюваним", - повідомив старший детектив Маркус Лайн.

Поліція кваліфікувала як теракт інцидент, повідомляє Yle.

Також відомство повідомило інформацію про підозрюваного. За даними поліції, напад скоїв 18-річний уродженець Марокко. Зараз він перебуває в лікарні.

Двоє загиблих є громадянами Фінляндії, а серед постраждалих є італієць і два громадянина Швеції.

Разом з тим, Департамент консульської служби МЗС України повідомляє, що, за даними поліції Фінляндії, українців немає серед постраждалих в результаті нападу в місті Турку.