Кількість жертв землетрусу в Італії зросла до 235

08:29, 08 квітня 2009
Світ
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17 тисяч людей залишилися без домівок

Кількість загиблих в результаті землетрусу в італійському місті Аквіла зросла до 235 осіб, передає Лента.руз посиланням на AFP.

Rainews24
Напередодні рятувальникам вдалося врятувати декількох людей, які опинилися під завалами. Так, знайшли живими 98-річну жінку і дівчинку, які чекали допомоги більше 42 годин.

Після першого землетрусу магнітудою до 6,7, що стався вранці 6 квітня, зафіксовано декілька нових підземних поштовхів меншої сили, останній з яких відбувся 7 квітня о 22:30 за місцевим часом.

В результаті землетрусу постраждали не менше 1500 осіб, майже 17 тисяч залишилися без домівок. За словами прем`єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, у пошуково-рятувальних роботах беруть участь до семи тисяч співробітників оперативних служб, поліцейських і військових. На ліквідацію наслідків стихійного лиха вже виділено близько 130 мільйонів євро. Берлусконі подякував зарубіжним країнам за участь, але закликав їх не направляти до Італії гуманітарну допомогу, пообіцявши впоратися власними силами.

 

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