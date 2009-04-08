Молдова вводить візовий режим з Румунією

Молдова після масових безладів у Кишиневі, в ході яких, зокрема, лунали заклики до приєднання до Румунії, вирішила ввести з Румунією візовий режим.

"Ми ухвалили рішення ввести візовий режим з Румунією. Крім того, посол Румунії в Молдові оголошений персоною нон грата", - заявив Президент Молдови Володимир ВОРОНІН, передає РІА «Новости».

Він вважає події в Кишиневі спробою державного перевороту.

"Коли прапор Румунії був піднятий над робочою резиденцією Президента, стали ясні антидержавницькі погляди опозиції. Ясно, що вчора була зроблена спроба перевороту", - заявив В.ВОРОНІН.

Він вважає, що Румунія замішана у всіх подіях, що відбуваються в країні. "В усіх процесах, що відбуваються у нас, замішана Румунія. Терпіння теж має межі. Нам відомі автори цих подій, частина з них втекла", - заявив В.ВОРОНІН.