Молдова вводить візовий режим з Румунією
12:24, 08 квітня 2009Світ
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Посол оголошений персоною нон грата
Молдова після масових безладів у Кишиневі, в ході яких, зокрема, лунали заклики до приєднання до Румунії, вирішила ввести з Румунією візовий режим.
Він вважає події в Кишиневі спробою державного перевороту.
"Коли прапор Румунії був піднятий над робочою резиденцією Президента, стали ясні антидержавницькі погляди опозиції. Ясно, що вчора була зроблена спроба перевороту", - заявив В.ВОРОНІН.
Він вважає, що Румунія замішана у всіх подіях, що відбуваються в країні. "В усіх процесах, що відбуваються у нас, замішана Румунія. Терпіння теж має межі. Нам відомі автори цих подій, частина з них втекла", - заявив В.ВОРОНІН.
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