Події в Кишиневі розвивалися за планом Росії.

Як повідомляє молдавське інформаційне агентство «ІНФОТАГ», про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Християнсько-демократичної народної партії (ХДНП), віце-голова парламенту Молдови Юріє РОШКА.

Він сказав, що таким чином Москва карає Молдову за те, що вона не прийняла у 2003 році так званий «План Козака» щодо придністровського врегулювання.

Ю.РОШКА стверджує, що знав про такий сценарій ще в 2005 році, який, за його словами, повинен був реалізуватися ще тоді після парламентських виборів.

«Тодішній план Росія реалізувала зараз», - сказав Ю.РОШКА.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня у Кишиневі почалися масові акції протесту, які продовжувалися 6 і 7 квітня. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, згідно з якими Комуністична партія, очолювана Президентом Володимиром ВОРОНІНИМ, одержала 50% голосів.

Ряд мітингувальників, окрім відміни підсумків виборів, вимагали приєднання Молдови до Румунії. Поліція затримала близько 200 учасників масових заворушень у Кишиневі.

У результаті заворушень у Кишиневі майже повністю розгромлені будівлі президентської адміністрації і парламенту.

Сьогодні, 8 квітня, В.ВОРОНІН заявив про введення візового режиму з Румунією. Він вважає масові акції протесту спробою державного перевороту.

Довідка УНІАН. «План Козака» передбачав побудову федеральної Молдавської держави з двома суб`єктами: Молдовою і Придністров`ям. Документ також надавав Придністров`ю право вето, що дозволяло блокувати незручні для нього рішення. Крім того, в плані закріплювалася військова присутність Росії в цьому регіоні до 2020 року. На думку експертів, саме ці два чинники викликали різко негативну реакцію Заходу, в першу чергу США і ЄС. У результаті Президент Молдови Володимир ВОРОНІН відмовився від підписання документа, мотивувавши це бажанням «порадитися з європейським співтовариством».