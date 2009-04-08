Румунія заявляє, що не втручається у внутрішні справи Молдови

Міністерство закордонних справ Румунії категорично відкидає звинувачення з боку офіційного Кишинева стосовно втручання Румунії у внутрішні справи Молдови.

На цьому наголошується в офіційній заяві МЗС Румунії, текст якої розміщено на сайті зовнішньополітичного відомства цієї держави.

Румунський МЗС підкреслює, що звинувачення на адресу Румунії є провокацією. “Неприпустимо, що комуністичний режим Молдови перекладає відповідальність за наявні внутрішні проблеми на Румунію та її громадян”, - йдеться у заяві.

Зовнішньополітичне відомство Румунії також вважає неадекватним одностороннє рішення Президента Молдови Володимира ВОРОНІНА щодо введення візового режиму для румунських громадян.

Румунія також наголошує, що, у свою чергу, не вживатиме крайніх дипломатичних заходів відносно співробітників Посольства Молдови у Бухаресті та збереже пільгову візову політику для громадян Молдови.

“Румунія завжди підтримувала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова та продовжуватиме дотримуватися європейського підходу у відносинах із сусідньою країною, незважаючи на антирумунську політику комуністичного режиму Молдови”, - підкреслюють в румунському МЗС.

Румунія продовжуватиме підтримувати євроінтеграційні прагнення Молдови, йдеться у заяві.

У МЗС Румунії також зауважили, що поінформували про цю позицію держави стосовно ситуації у Молдові своїх партнерів по Європейському Союзу і НАТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, В.ВОРОНІН заявив про запровадження візового режиму з Румунією. Він вважає масові акції протесту спробою державного перевороту.

Він вважає, що Румунія причетна до всіх подій, які відбуваються в країні. "У всіх процесах, які відбуваються у нас, замішана Румунія. Терпіння теж має межі. Нам відомі автори цих подій, частина з них втекла", - заявив В.ВОРОНІН.

Також Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови оголосило персонами нон-грата двох працівників Посольства Румунії.

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