Генсек НАТО закликає Молдову знайти мирний вихід з кризи

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР закликає Молдову знайти мирний вихід з кризи.

Про це йдеться у заяві Я.СХЕФФЕРА, текст якої передано УНІАН.

“Я дуже стурбований ситуацією в Молдові. Я закликаю до мирного розв’язання поточної кризи та закликаю всі сторони утриматися від жорстокості та провокацій”, - наголосив Генсек НАТО.

Він зазначив, що уважно стежив за розвитком подій в республіці після парламентських виборів 5 квітня цього року.

Як повідомляв УНІАН, у Молдові після парламентських виборів 5 квітня, на яких правляча Комуністична партія отримала 50% голосів виборців, в Кишиневі розпочалися масові акції протесту, які вилилися в захоплення адміністрації Президента та підпали будинку парламенту, а також у сутички з поліцією. Сьогодні вночі поліція взяла ситуацію в Кишиневі під контроль, а Президент Молдови Володимир ВОРОНІН обвинуватив Румунію у сприянні спробі організувати державний переворот і оголосив посла Румунії в Молдові персоною нон-грата.