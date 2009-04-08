У Кишиневі поновилися зіткнення з поліцією

У центрі Кишинева поновилися зіткнення учасників протестів проти фальсифікацій на парламентських виборах з поліцією. Як передає кореспондент ІА Regnum з місця подій, зіткнення почалися після затримання поліцією кількох учасників мітингу на центральній площі.

Як повідомили учасники акції, співробітники силових структур побили затриманих і відвезли в невідомому напрямі. Після цього велика група маніфестантів атакувала кордон поліції, вимагаючи звільнення затриманих.

На центральній площі Кишинева знаходяться близько 5000 осіб. Центральна вулиця молдавської столиці перекрита. Біля будинку уряду вишикуваний кордон із поліцейських в касках, з щитами і кийками.