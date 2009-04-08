У Кишиневі поновилися зіткнення з поліцією
22:23, 08 квітня 2009Світ
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На центральній площі бл. 5000 осіб
У центрі Кишинева поновилися зіткнення учасників протестів проти фальсифікацій на парламентських виборах з поліцією. Як передає кореспондент ІА Regnum з місця подій, зіткнення почалися після затримання поліцією кількох учасників мітингу на центральній площі.
На центральній площі Кишинева знаходяться близько 5000 осіб. Центральна вулиця молдавської столиці перекрита. Біля будинку уряду вишикуваний кордон із поліцейських в касках, з щитами і кийками.
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