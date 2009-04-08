Затулін: Росія може визнати незалежність Придністров'я

Перший заступник голови комітету Державної думи Росії у справах СНД Костянтин ЗАТУЛІН заявляє, що в разі приходу до влади в Молдові прорумунських сил, Росія може визнати незалежність Придністров`я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це К.ЗАТУЛІН заявив сьогодні журналістам.

"Ми, безумовно, прихильники того, щоб все обійшлося мирно. Проте якщо в Молдові незаконним, неконституційним шляхом дійдуть влади націоналістичні сили, то я переконаний - питання про визнання Придністровської Молдавської Республіки постане на порядку денному", - сказав К.ЗАТУЛІН.

Він наголосив, що події в Молдові можуть завдати непоправної шкоди придністровському врегулюванню.

К.ЗАТУЛІН нагадав, що спостерігачі, які присутні на парламентських виборах у Молдові, дійшли висновку, що, попри окремі порушення, результати голосування загалом відображають волевиявлення народу.

За його словами, радикальні молдавські опозиціонери вирішили дестабілізувати ситуацію.

К.ЗАТУЛІН заявив, що в заворушеннях були помічені «окремі представники політичних кіл Румунії, зокрема колишній молдавський терорист, а нині румунський сенатор Іліє ІЛАШКУ».

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня в Кишиневі почалися масові акції протесту, які тривали 6 і 7 квітня. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, згідно з якими Комуністична партія, очолювана Президентом Володимиром ВОРОНІНИМ, здобула 50% голосів.

Частина мітингувальників, окрім скасування підсумків виборів, вимагала приєднання Молдови до Румунії. Поліція затримала близько 200 учасників масових заворушень у Кишиневі.

В результаті заворушень у Кишиневі майже повністю розгромлено будівлі президентської адміністрації та парламенту.

Сьогодні, 8 квітня, В.ВОРОНІН заявив про запровадження візового режиму з Румунією. Він вважає масові акції протесту спробою державного перевороту.