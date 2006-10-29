Білоруська опозиція вийшла на вулиці Мінська

Близько 200 активістів опозиційної партії Білоруський народний фронт (БНФ) проводять традиційну ходу вулицями Мінська, яка приурочена до Дня поминання померлих.

Як передає РІА «Новости», захід санкціонований і, за оцінками правоохоронних органів, проходить спокійно.

Ходи традиційно проходять цього дня, який в Білорусі називається "Діди", вже декілька десятків років. Спочатку хода планувалася на згадку про репресованих на території Білорусі в 30-40-ві роки минулого століття, проте з часом вона стала набувати актуального політичного акценту.

Сьогодні учасники акції скандують: "Свободу політв`язням". У них в руках біло-червоно-білі прапори і прапори з символікою Білоруського народного фронту. Хода проходить через центральний проспект Мінська - проспект Незалежності - до урочища Куропати. Там поховані жертви репресій 1930-х років.

В урочищі Куропати встановлені пам`ятні знаки, а також пам`ятна лавка від американського президента Біла КЛІНТОНА, яку він відкрив під час свого візиту до Білорусі в 90-х роках. В урочищі опозиціонери проведуть мітинг на згадку про репресованих і на підтримку сьогоднішніх політв`язнів.