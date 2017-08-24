Трамп по телефону висловлював сенаторам невдоволення через санкції проти РФ - Politico

Президент США Дональд Трамп в приватному порядку висловив своє розчарування принаймні двом сенаторам-республіканцям через пов'язані з Росією питання.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, знайомі з розмовами.

Зокрема, Трамп висловив невдоволення з приводу законопроекту про нові санкції проти Росії.

Він спробував переконати голову комітету Сенату із закордонних справ Боба Коркера, що це не було гарним рішенням. Глава Білого дому пояснював, що документ може серйозно зашкодити його діяльності на посаді президента.

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Сенатор був непохитний і лише довів до відома президента, що законопроект буде затверджений обома палатами Конгресу. "Він (Трамп) був явно засмучений", - сказало джерело.

Видання повідомляє, що Трамп також спілкувався з сенатором Томом Тіллісом. У ході розмови з ним 7 серпня Трамп обговорював законопроект, який має захистити спецпрокурора США з розслідування зв'язків команди Трампа з Росією від будь-якої спроби звільнити його. У разі прийняття поправки ускладнять для президента процес звільнення Мюллера.

За словами джерел, Трамп був незадоволений цим законопроектом і не хотів, щоб він був прийнятий.

Як зазначає Politico, Трамп роздратований тим фактом, що члени Республіканської партії в Сенаті діють все більш відокремлено, не погоджуючи свої дії з Білим домом.