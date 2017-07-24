Трамп засмучений недостатньою підтримкою з боку республіканців

01:13, 24 липня 2017
Світ
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Трамп вважає, що Росія і демократи сміються над тим, як у США проходить "полювання на відьом".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп висловив жаль, що Республіканська партія мало робить для його захисту від нападок з боку демократів щодо втручання Росії в американські вибори. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Дуже сумно, що республіканці - навіть ті, хто багатьом зобов'язаний моїй підтримці - роблять дуже мало, щоб захистити свого президента", - йдеться в повідомленні.

Також Трамп написав, що Росія і представники Демократичної партії сміються над тим, як у США проходить "полювання на відьом" - розслідування спроб Москви вплинути на американські вибори.

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Теги: #полювання на відьом#втручання Росії у вибори США#Трамп образився на республіканців