Трамп засмучений недостатньою підтримкою з боку республіканців
Трамп вважає, що Росія і демократи сміються над тим, як у США проходить "полювання на відьом".
Президент США Дональд Трамп висловив жаль, що Республіканська партія мало робить для його захисту від нападок з боку демократів щодо втручання Росії в американські вибори. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.
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"Дуже сумно, що республіканці - навіть ті, хто багатьом зобов'язаний моїй підтримці - роблять дуже мало, щоб захистити свого президента", - йдеться в повідомленні.
It's very sad that Republicans, even some that were carried over the line on my back, do very little to protect their President.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2017
Також Трамп написав, що Росія і представники Демократичної партії сміються над тим, як у США проходить "полювання на відьом" - розслідування спроб Москви вплинути на американські вибори.
As the phony Russian Witch Hunt continues, two groups are laughing at this excuse for a lost election taking hold, Democrats and Russians!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2017