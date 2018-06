Трамп засмучений недостатньою підтримкою з боку республіканців

Президент США Дональд Трамп висловив жаль, що Республіканська партія мало робить для його захисту від нападок з боку демократів щодо втручання Росії в американські вибори. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

"Дуже сумно, що республіканці - навіть ті, хто багатьом зобов'язаний моїй підтримці - роблять дуже мало, щоб захистити свого президента", - йдеться в повідомленні.

It's very sad that Republicans, even some that were carried over the line on my back, do very little to protect their President.