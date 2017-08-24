У Сенаті США намітився конфлікт: лідер республіканців сумнівається, що Трамп збереже президентство - NYT

Відносини між президентом США Дональдом Трампом та республіканцем, лідером більшості Мітчем Макконнелом розкололися, посадовці не розмовляли кілька тижнів. Про це пише The New York Times.

Видання повідомляє, що Макконнел навіть висловив сумнів щодо того, чи зможе Трамп врятувати свою адміністрацію після низки літніх криз.

Зазначається, що такий розрив між Трампом та Макконнелом є небезпечним для республіканців. Лідер республіканців наголосив, що президент не хоче вивчити основи управління та піддав сумніву той факт, чи зможе Трамп стати лідером Республіканської партії наступного року.

Як повідомляв УНІАН раніше, Президенту США Дональду Трампу заборонять створювати спільний із Росією підрозділ із кібербезпеки без згоди законодавців. Відповідний документ схвалив Комітет розвідки Сенату США. В разі якщо ж документ стане законом, то це буде останнє обмеження Конгресу президента США щодо відносин із Росією.

При цьому повідомляється, що адміністрація Трампа повинна надавати також Конгресу звіт щодо того, яким розвідданими США поділилися із РФ , а також щодо будь-яких питань, що стосуються контррозвідки і які будуть викликати занепокоєння.