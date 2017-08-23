У США Сенат намагається обмежити Трампа у бажанні кіберспівпраці з Росією

Президенту США Дональду Трампу заборонять створювати спільний із Росією підрозділ із кібербезпеки без згоди законодавців. Відповідний документ схвалив Комітет розвідки Сенату США, пише Reuters.

В разі якщо ж документ стане законом, то це буде останнє обмеження Конгресу президента США щодо відносин із Росією.

При цьому повідомляється, що адміністрація Трампа повинна надавати також Конгресу звіт щодо того, яким розвідданими США поділилися із РФ , а також щодо будь-яких питань, що стосуються контррозвідки і які будуть викликати занепокоєння.

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Трамп минулого місяця заявив на Twitter, що він і президент Росії Володимир Путін обговорили питання про створення "непрохідного блоку кібербезпеки" для вирішення таких питань, як ризик втручання в систему електронних торгів на виборах.

Як повідомляв УНІАН раніше, посольство США в РФ заявило про призупинення видачі неімміграційних віз по всіх території РФ.

Такий крок у відомстві аргументували тим, що «рішення російської сторони скоротити чисельність співробітників дипломатичної місії США в Російській Федерації ставить під сумнів серйозність прагнення Росії до поліпшення двосторонніх відносин».

«У зв'язку з заходами, прийнятими Російською Федерацією щодо обмеження чисельності співробітників дипломатичної місії США в РФ, починаючи з 23 серпня 2017 року, процедура видачі неімміграційних віз по всій Росії буде припинена. 1 вересня 2017 року ця процедура відновиться в Москві. Процедура видачі неімміграційних віз в консульствах США в Росії буде припинена на невизначений термін», - йдеться у повідомленні.