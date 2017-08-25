Росія передала міжнародним слідчим дані по MH17

Росія передала міжнародним слідчим нові дані про катастрофу літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі.

Заяву про це опубліковано на сайті прокуратури Нідерландів, передаєГазета.ру.

Повідомляється, що були передані дані радарів і інструкція по їх розшифровці.

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Також в повідомленні зазначено, що нові дані повинні відповідати європейському формату ASTERIX. Раніше російська сторона відмовлялася переводити дані до прийнятого Європою стандарту.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура,було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним в Україну з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. До кола підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

5 червня 2017 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що "Бук", яким був збитий літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

У Раді федерації РФ оголосили, що суд у Нідерландах щодо атаки на MH17 «не буде легітимним».

7 липня 2017 року Україна і Нідерландипідписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу малайзійського «Боїнга».