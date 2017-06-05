Справа МН17: Bellingcat розповів про водіїв, які могли перевозити установку (фото)

Солдати з російської частини, які нібито вже закінчили службу, викладали у соцмережі фото з колоною техніки, котру транспортували на кордон з Україною у 2014 році. Там же був і "Бук", що збив малайзійський "Боїнг". Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat.

Читайте такожBellingcat виявив фото "Бука", зняте в Росії до катастрофи MH17

Раніше команда Bellingcat заявила про участь російського 2-го автомобільного батальйону 69-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення (військова частина 11385) і 147-го автомобільного батальйону матеріального забезпечення у транспортуванні «Буків» 53-ї зенітно-ракетної бригади у колоні, яка прибула в Міллерово біля кордону з Україною 25 червня 2014 року. За даними розслідувачів, саме в цій колоні перевозили пуско-заряджальну установку «Бук» з бортовим номером «332». Команда Bellingcat раніше публікувала докази того, що саме ця установка «Бук» збила МН17 17 липня 2014 року.

Автори розслідування пояснили, що у соцмережі Вконтакте солдати-водії з 2-го і 147-го автомобільних батальйонів публікували фотографії, де видно вантажівки і трали з тими ж номерними знаками, що і машини, що рухалися в колоні, яка потрапила на відео і фото з 23 по 25 червня 2014 року. На цих фотографіях також видно транспортування іншої військової техніки до російсько-українського кордону, наприклад, в район станиці Митякінська в Ростовській області.

Один з водіїв, Дмитро З., 24 червня 2014 р опублікував фотографію свого вантажівки і установки «Бук» під номером 232 53-ї зенітно-ракетної бригади. Геолокація цієї фотографії показала, що вона була знята в районі Варварівки на трасі Р-185, на маршруті колони з «Буками» 23-25 червня 2014 року. На інших фотографіях. опублікованих Дмитром З., видно інших можливих водів вантажівок, що переміщувалися в колоні з «Буками» 23-25 червня 2014 року.

Один з них, припускають розслідувачі, перевіз «Бук 332» з селища Маршала Жукова район Міллерового.

Bellingcat стало відомо, що номер цієї вантажівки — «4267 AH 50», а номер трала — «XP 4679 50».

Команда Bellingcat виявила, що у Міллеровому приблизно в середині липня 2014 року перебували вантажівки вже згадуваної військової частини (в/ч) 11385 і ще одна група водіїв. У вересні 2014 року в Міллеровому перебувало кілька вантажівок в/ч 11385, знову в супроводі іншої групи водіїв, хоча деякі з них були і в попередніх групах водіїв.

Автори розслідування дійшли висновку, що 69-а окрема бригада матеріального забезпечення (в/ч 11385) брала участь у транспортуванні «Буків» на різні ділянки у російсько-українському кордоні колонами, що проходили 23-25 червня і 19-21 липня 2014 року. Військові водії з 1-го автомобільного батальйону цієї бригади (в/ч 11385-2), що базується в Калинінці, вели вантажівки в колоні «Буків» 23-25 червня 2014 року. Інша група військових водіїв з того ж батальйону, можливо, брала участь у транспортуванні «Буків» в колоні 19-21 липня 2014 року.

Військовий водій Дмитро З. перевозив пуско-заряджальну установку «Бук» під номером 232 в колоні 23-25 червня 2014 року. Шість інших військових водіїв, зображених на фотографіях Дмитра З., чиї особи вдалося встановити, також брали участь у транспортуванні «Буків» в колоні 23-25 червня 2014 року.

Не можна однозначно встановити, хто був водієм вантажівки під номером «4267 АН 50», який перевозив «Бук 332» в колоні 23-25 червня 2014 року. Кілька військових водіїв опублікували фотографії, на яких видно вантажівку під номером «4267 AH 50». Один з них, безумовно, був водієм однієї з вантажівок в колоні 23-25 червня 2014 року.

Неможливо зробити висновок про те, яка саме вантажівка перевезла «Бук 332» на російсько-український кордон, по всій вірогідності, в ніч з 16 на 17 липня 2014 року, або хто з водіїв ним керував. Практично всі військові водії, що брали участь у транспортуванні «Буків» в колоні, поміченій в червні 2014 року, офіційно закінчили військову службу в кінці червня або на початку липня 2014 року, хоча по сторінкам деяких водіїв у соціальних мережах не ясно, чи повернулися вони додому після закінчення строкової служби.

"Водіям з в/ч 11385, які перебували в військовому таборі в липні 2014 року, можливо, відома особистість водія вантажівки, що перевозила «Бук 332» на російсько-українському кордоні, оскільки для цього перевезення напевно використовувалась одна з вантажівок в/ч 11385, що перебували в військовому таборі на схід від Міллерового", - підкреслюється в розслідуванні.

На відео колони військової техніки, що перевозила танки в напрямку Ростова-на-Дону 28 липня 2014 року, видно кілька вантажівок і тралів, що перебували в колоні 23-25 липня 2014 року або в колоні 19-21 липня 2014 року, що перевозили «Буки». Вантажівка з номером «4267 AH 50», що перевозила «Бук 332» 23-25 червня 2014 року, везе в колоні 28 липня 2014 року трал з номером «XP 4679 50», як і в колоні з «Буками» 23-25 червня 2014 року.

Розслідувачі відправили версію доповіді з справжніми іменами і незаретушованими фотографіями міжнародній Спільній слідчій групі (ССО), що розслідує загибель MH17.