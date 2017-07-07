Україна та Нідерланди підписали угоду про розслідування і покарання в рамках справи MH17

Україна та Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для притягнення до відповідальності судом Нідерландів осіб, причетних до збиття літака Boeing 777 (рейс MH17) у небі над Донецькою областю в липні 2014 року. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожВинні у трагедії МН17 відповідатимуть перед судом Нідерландів"Буквально кілька хвилин тому відповідно до наданого мені президентом уповноваження підписав Угоду між Україною та Королівством Нідерланди, яка забезпечить розслідування та покарання терористів, які причетні до збиття пасажирського Боїнга рейсу МН17", - заявив Петренко.

Міністр зазначив, що відповідно до угоди переслідування осіб, винних у катастрофі, здійснюватиметься в рамках національної судової системи Нідерландів. На його переконання, такий крок дасть можливість сконцентрувати слідчі дії в рамках правосуддя однієї країни.

"Це не злочин проти австралійців, нідерландців чи представників інших країн. Це злочин проти всього людства. І ми маємо зробити все можливе, щоб причетні до загибелі майже 300 людей не змогли уникнути відповідальності", - додав він.

"Я закликаю представників усіх держав надавати необхідну підтримку і сприяння для здійснення розслідування і притягнення до відповідальності винних осіб, як це передбачено Резолюцією Ради безпеки ООН", - заявив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули всі 298 чоловік, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Голландії 13 жовтня 2015 року обнародувала звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Міжнародна спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії.

Місце пуску ракети - селище Первомайське, що перебувало під контролем проросійських сепаратистів. До кола підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 чоловік.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати "остаточною правдою", а висновки слідчих назвали "попередніми".

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала 5 червня на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що "Бук", яким був збитий літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів. З Україною буде підписана окрема угода.

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