У Марселі чоловік напав з ножем на перехожих: троє поранених

Озброєний ножем чоловік напав на пішоходів у французькому Марселі, є постраждалі, але про теракт наразі не йдеться, повідомляє "112 Україна" з посиланням на видання Provence.

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Інцидент стався в суботу близько 7:00 за місцевим часом.

За даними видання, щонайменше троє осіб постраждали при нападі на перехожих невідомого з ножем у центрі Марселя.

Поліція затримала нападника і доставила його в психіатричне відділення лікарні, на даний момент інцидент не розглядається як теракт.

Зазначається, що 35-річний нападник родом з Парижа, він був відомий поліції у зв'язку зі скоєнням низки кримінальних злочинів, зокрема крадіжок.

Як повідомляв УНІАН, що ввечері в п'ятницю, 25 серпня, невідомий чоловік напав на поліцейських біля Букінгемського палацу. Він зупинив свою машину біля поліцейських, які помітили у нього великий ніж і вирішили затримати його. При затриманні він напав на них.