Лейбористи виступлять за збереження Британії в єдиному із ЄС ринку після Brexit

Лейбористська партія Великобританії має намір оголосити про те, що підтримує збереження Британії в єдиному ринку з Євросоюзом і після березня 2019 року, коли відбудеться Brexit. Про це пише газета The Observer.

Наголошується, що це стане серйозною зміною в політиці соціалістичної партії до цього моменту. До того ж заняття такої позиції стане першим справжнім протиставленням лейбористів із Консервативною партією (торі) після виходу Британії з ЄС.

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Лейбористи таким чином продовжують розвивати свої дії в дусі «м'якого Brexit». Так, за даними видання, партія виступить за повне членство Британії в єдиному ринку ЄС і митному союзі в рамках тривалого «транзитного періоду», який займе від двох до чотирьох років після Brexit.

Як пояснює The Observer, офіційну заяву лейбористи зроблять вже 27 серпня.

Раніше глава МЗС Великобританії Борис Джонсон визнав, що королівству доведеться заплатити за вихід зі складу Європейського союзу.