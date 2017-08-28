У Німеччині заявили про високу ймовірність втручання Росії у вибори до Бундестагу

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини побоюється, що Москва спробує втрутитися в заплановані на 24 вересня вибори у Бундестаг.

Про це глава відомства Ханс-Георг Масен повідомив в інтерв'ю Welt am Sonntag, передає «Еспресо ТБ».

"Ми виходимо з того, що Росія в змозі почати кампанію з дезінформації у зв'язку з виборами у Бундестаг", - підкреслив керівник германської контррозвідки.

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При цьому він обмовився, що подібні методи можуть і не відповідати "нинішньому політичному порядку денному Кремля".

"Можливо, там також не зацікавлені в подальшому погіршенні стосунків з Німеччиною", - не виключив Масен.

Основні побоювання спецслужб пов'язані з тим, що в результаті атак хакерів, що діють в інтересах Кремля, могли бути викрадені великі об'єми конфіденційної інформації. Один з таких кібернападів на сервери Бундестагу було зроблено навесні 2015 року.

"Спецслужби практично не в змозі навести юридично обгрунтовані докази того, що Росія стоїть за цими хакерськими нападами на бундестаг", - сказав Масен.

Проте, за оцінками його відомства, вірогідність подібного сценарію "дуже висока". Крім того, російські розвідслужби "продовжують інтенсивну" діяльність на території Німеччини, підкреслив він.