Опубліковані знімки ГРУшників-організаторів невдалого перевороту в Чорногорії - ЗМІ

Опубліковані фотографії двох чоловіків, яких називають співробітниками російського ГРУ і організаторами невдалого путчу в Чорногорії. Фотографії опублікувала британська газета The Telegraph, передає Українська Правда.

Читайте такожВіце-президент США звинуватив Росію у спробі влаштувати переворот в ЧорногоріїНа знімках, отриманих європейськими спецслужбами, імовірно, зображені два офіцери ГРУ РФ, які стежать за чоловіком, найнятим для повалення уряду Чорногорії.

У матеріалі видання стверджується, що на фотографіях зображені Едуард Шишмаков і Володимир Попов, яких, як очікується, поряд з іншими 13 обвинуваченими судитимуть за звинуваченням в організації путчу в Чорногорії і спробі вбивства прем'єр-міністра Міло Джукановича.

Фотографії, ймовірно, були зроблені в парку Белграда напередодні невдалого державного перевороту і є, як стверджують прокурори, ключовою частиною доказів зв'язку путчистів з російськими державними органами.

Шишмаков і Попов, яких судять за їх відсутності, як вказується, почали підготовку змови кілька місяців тому, відправившись в сусідню Сербію, щоб знайти відповідного організатора на місці. У Сербії російські ГРУшники для своїх цілей найняли ветерана антизахідного руху Олександра Сінджеліча.

На одній з фотографій видно, як Шишмаков розмовляє з Сінджелічем.

Після того, як путч провалився, Сінджеліч став свідком звинувачення і його свідчення стануть ключовою частиною процесу.

Шишмаков в 2014 році був знятий з поста заступника військового аташе Росії в Польщі після того, як поляки викрили його в шпигунстві.

Він відправився на Балкани скориставшись справжнім паспортом, оформленим на прізвище Широков, який, на думку прокуратури, він міг отримати тільки від офіційної російської влади.

Нагадаємо, 16 жовтня 2016 року у день парламентських виборів в Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх в плануванні збройних нападів на державні установи.

Опозиційні партії заявили, що вся операція була сфабрикована, і звинуватили прем'єра Міло Джукановича у використанні служб безпеки для продовження свого керівництва країною, яка триває вже чверть століття.

У Москві заперечують причетність до невдалого путчу в Чорногорії, проте в США і Великобританії впевнені, що учасники змови підтримувалися Кремлем.