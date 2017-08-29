Японія закликала ООН провести термінову зустріч після загрозливого запуску ракети КНДР

Запуск північнокорейської ракети в бік Японії є "безпрецедентною, серйозною та суттєвою загрозою" для архіпелагу Східної Азії.

Як передає британське видання Independent, про це заявив Йошіхід Суга, головний секретар кабінету міністрів Японії у коментарі після того, як ракета пролетіла над японським островом Хоккайдо, подолавши близько 2700 кілометрів відстані, перш ніж зануритися в море.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе сказав, що він наполегливо закликає Організацію Об'єднаних Націй провести надзвичайну зустріч, щоб обговорити зміцнення тиску на Північну Корею.

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Японський міністр закордонних справ Таро Коно також закликав посилити тиск на Північну Корею, повідомляє Associated Press.

Представник Пентагону полковник Роберт Меннінг заявив, що запуск не становить ніякої загрози для Північної Америки.

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон заявив, що він "обурений" нападом.