В Єврокомісії не виключають введення постійних прикордонних перевірок всередині ЄС

В рамках антитерористичної боротьби Єврокомісія не виключає введення прикордонних перевірок всередині ЄС.

Про це заявив комісар ЄС з внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю газеті Passauer Neue Presse, передає dw.com.

"Безпека європейців повинна мати пріоритет, і ми в Єврокомісії думаємо над тим, чи слід нам змінити нинішні правила у відповідності з новою ситуацією", - заявив він.

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"Ми повинні відрізняти внутрішньоєвропейські перевірки, які пов'язані з міграційною кризою 2015-2016 років, від тих, які будуть введені з міркувань безпеки", - додав Аврамопулос.

Він також зауважив, що знаходиться в постійному контакті з міністерствами внутрішніх справ країн ЄС, та додав, що "відкритий для нових пропозицій".

Перевірки на кордонах деяких країн - членів ЄС були вперше введені у вересні 2015 року в розпал міграційної кризи. На даний момент прикордонний контроль можливий лише за спеціальним дозволом, оскільки систематичні перевірки в Шенгенській зоні заборонені. Нещодавно ФРН та Австрія виступили за продовження строку дії контролю на кордонах.