Росія приховала від ООН частину даних про військові витрати - ЗМІ

Росія повідомила Управління ООН з питань роззброєння (UNODA), що за 2016 рік направила 2 трлн руб. на військові витрати, передає РБК. За інформацією видання, подана в ООН оцінка на 83%, або 1,7 трлн руб. розійшлася з витратами бюджету по розділу «Національна оборона».

Читайте також"Грошей немає, але ви тримайтеся": Путін оголосив про скорочення витрат на оборону в 2018 роціСтандарт ООН передбачає, що країни звітують про видатки на утримання свого військового складу, на операції і технічне обслуговування, закупівлю та створення озброєнь, дослідження і розробки. Застосовуючи стандарт ООН, завідувач лабораторії військової економіки Інституту Гайдара РФ Василь Зацепін розрахував, що сумарні військові витрати російського бюджету в 2016 році склали 4,93 трлн руб. або 5,7% ВВП.

Таким чином відомості, представлені Росією в UNODA, можуть бути занижені більш ніж удвічі у порівнянні з тими, які мали б надати за стандартом ООН.

Як пояснило виданню джерело, знайоме з розподілом федерального бюджету, такий розрив пояснюється закритою (секретною) частиною бюджету. В 2016 році, за даними Інституту Гайдара, 21,7% всіх витрат федерального бюджету проходило за закритими статтями.