Не хочу бачити: Пєсков відреагував на розслідування про заможне життя свого безробітного сина

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував скандальне розслідування про заможне життя його сина від першого шлюбу Миколи Чоулза, передає «Дождь».

Пєсков заявив, що чув про розслідування, результати якого публікував російський опозиціонер Олексій Навальний, коли був у відпустці.

«Я не користуюся інтернетом під час відпочинку, я цього не бачив і не хочу бачити. Сім'ю свою ні з ким не має наміру обговорювати», - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, що згідно із розслідуванням, безробітний син Пєскова має у своєму розпорядженні кілька дорогих автомобілів і квартиру в центрі Москви. ФБК, відстеживши фотографії Чоулза в соціальних мережах, розповів, що син Пєскова їздить на Range Rover вартістю 9 млн рублів. У нього також є автомобілі Ferrari, Mercedes CLA і мотоцикл Harley-Davidson.

Як повідомляв УНІАН раніше, 19-річна дочка прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавета приїхала в окупований Крим нібито наводити лад у суднобудівній галузі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Тверськой.

"Я вперше бачу на відео і, сподіваюся, востаннє... Послухайте нового світоча російської політики, нову бариню російських кріпаків. Поклонській гідна зміна підростає", - йдеться у його підписі до опублікованого відеозапису.