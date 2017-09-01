Іспанія наказала посольству КНДР скоротити штат із трьох людей

15:15, 01 вересня 2017
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Один із працівників має покинути посольство до кінця місяця.

Ілюстрація / REUTERS

Іспанія повідомила в посольстві Північної Кореї, щоб відомство скоротило свій штат у країні. Таким чином Мадрид протестує проти повторних ракетних запусків Пхеньяну та випробувань ядерної зброї, пише The Local Spain з посиланням на МЗС Іспанії.

«Програма ядерних та балістичних ракет Північної Кореї "створює серйозну загрозу миру в регіоні та глобальної безпеки", - сказано в заяві МЗС.

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"Посольство КНДР було попереджено міністерством закордонних справ про те, що продовження цих дій матиме наслідки для двосторонніх відносин", - йдеться у заяві.

Посольство КНДР відкрилося в Мадриді в 2014 році і складається з посла та двох дипломатів.Один із членів посольства має покинути відомство до 30 вересня.

Як повідомляв УНІАН раніше, північнокорейська ракета була запущена 29 серпня. Вона пролетіла над північною частиною Японії в районі острова Хоккайдо. Це перший бойовий пуск ракети по подібній траєкторії, досі таким чином запускалися лише космічні ракети-носії. У липні влада КНДР заявила про готовність завдати ракетами цього типу удару в район острова Гуам, де розташовані військові бази США.

Відразу після запуску прем'єр Японії Сіндзо Абе обговорив ситуацію з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками телефонної розмови він повідомив, що сторони домовилися посилити тиск на КНДР. Раніше Трамп припустив військове вирішення північнокорейської проблеми.

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