Україна видасть Молдові підозрюваних в організації заворушень в Кишиневі

Генеральна прокуратура України прийняла рішення про екстрадицію двох громадян Молдови Габріела СТАТІ і Аурена МАРИНЕСКУ, затриманих минулого тижня в одеському аеропорту, які розшукуються правоохоронцями Молдови за організацію масових заворушень в Кишиневі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в аеропорту Одеси співробітники міліції, СБУ, прикордонної служби затримали двох громадян Молдови – Г.СТАТІ та А.МАРИНЕСКУ, які підозрюються в організації масових заворушень у Кишиневі.

За даними Генпрокуратури України, ці особи були оголошені в розшук «за організацію масових заворушень та дій, скоєних з метою захоплення і насильницького утримання державної влади з порушенням Конституції Молдови, які мали місце в Кишиневі».

Довідка УНІАН. Після парламентських виборів 5 квітня в Кишиневі почалися масові акції протесту, які тривали 6 і 7 квітня. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, за якими Комуністична партія, очолювана Президентом Володимиром ВОРОНІНИМ, здобула близько 50% голосів.

Ряд мітингувальників, окрім скасування підсумків виборів, вимагали приєднання Молдови до Румунії. Поліція затримала близько 200 учасників масових заворушень у Кишиневі.