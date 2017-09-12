У Нью-Йорку демонтували годинник, який відраховує держборг США
20:15, 12 вересня 2017Світ
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Годинник зняли після того, як цифра на табло перевищила 20 трильйонів доларів.
Годинник зняли сьогодні вранці / usdebtclock.org
У Нью-Йорку зняли годинник, який відраховував держборг США. Табло демонтували після того, як сума зобов'язань на ньому перевищила 20 трильйонів доларів, пишуть «РИА Новости».
Зазначається, що такої відмітки у реальному часі годинник досяг у п’ятницю.
Сьогодні вранці лічильник, який знаходився на Манхеттені, прибрали. Припускають, що це зробили для того, щоб технічно вдосконалити дисплей.
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