У Нью-Йорку демонтували годинник, який відраховує держборг США

У Нью-Йорку зняли годинник, який відраховував держборг США. Табло демонтували після того, як сума зобов'язань на ньому перевищила 20 трильйонів доларів, пишуть «РИА Новости».

Зазначається, що такої відмітки у реальному часі годинник досяг у п’ятницю.

Сьогодні вранці лічильник, який знаходився на Манхеттені, прибрали. Припускають, що це зробили для того, щоб технічно вдосконалити дисплей.

Читайте такожДержавний борг США вперше перевищив $20 трильйонів

Державний борг США вперше переступив позначку в 20 трильйонів доларів 8 вересня, коли президент США Дональд Трамп підписав затверджений конгресом бюджет і схвалив підвищення стелі боргу до 8 грудня.