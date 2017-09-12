У центрі Барселони пройшла антитерористична операція

Поліція Каталонії оточила в Барселоні район, де розташований знаменитий собор Саграда Фамілія, там проводиться антитерористична операція. Про це йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

"В рамках антитерористичної операції ми проводимо перевірки навколо Саграда Фамілія, ми оточили район", - повідомила поліція.

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Поліцейські обстежили підозрілий фургон, припаркований біля собору. Відвідувачів собору, а також співробітників і покупців навколишніх магазинів евакуювали.

Пізніше в поліції заявили, що терористична загроза виявилася помилковою.

"Перевірка Sagrada Familia завершена. Хибна тривога. Ситуація нормалізувалася", – повідомили поліцейські. У фургоні знаходилися дві людини. Після перевірки вони не були затримані, зазначили в поліції.