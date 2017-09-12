У центрі Барселони пройшла антитерористична операція
Пізніше в поліції заявили, що терористична загроза виявилася помилковою.
Поліція Каталонії оточила в Барселоні район, де розташований знаменитий собор Саграда Фамілія, там проводиться антитерористична операція. Про це йдеться в повідомленні поліції в Twitter.
"В рамках антитерористичної операції ми проводимо перевірки навколо Саграда Фамілія, ми оточили район", - повідомила поліція.
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#Ampliamos Desalojan la #SagradaFamilia por una furgoneta con un paquete sospechoso https://t.co/kd9HVvXBcO#Barcelonapic.twitter.com/nh6lBp4HQS— MDZ online (@mdzonline) September 12, 2017
Поліцейські обстежили підозрілий фургон, припаркований біля собору. Відвідувачів собору, а також співробітників і покупців навколишніх магазинів евакуювали.
Пізніше в поліції заявили, що терористична загроза виявилася помилковою.
.@mossos habrían detenido a una persona en el entorno de #SagradaFamilia, #Barcelona@324cathttps://t.co/GlqyjgmJ74https://t.co/w7wdzFNP83— InfoEmergencias (@InfoEmerg) September 12, 2017
"Перевірка Sagrada Familia завершена. Хибна тривога. Ситуація нормалізувалася", – повідомили поліцейські. У фургоні знаходилися дві людини. Після перевірки вони не були затримані, зазначили в поліції.