Названі найщасливіші міста Європи

Статистичне агентство Eurostat назвав найщасливіші міста Європи, пише британське видання Independent.

Як повідомляється, відбір відбувався за низкою критеріїв: кількість задоволених життям у місті, громадськими місцями, охороною здоров'я, екологією та освітою.

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За кількістю задоволених життям найщасливішим містом була названа столиця Литви Вільнюс. За ним розташувалися датський Копенгаген і шведський Стокгольм. Також в п'ятірці самих щасливих - жителі Люксембурга і Вени. А найменш щасливими виявилися в грецьких Афінах.

Зокрема, в номінації якості публічних просторів (маркети, сквери, громадські місця) найбільше задоволені жителі австрійського Відня. Також до п'ятірки лідерів увійшли жителі Люксембургу, Стокгольму, столиці Словенії - Любляни і Фінляндії - Гельсінкі. Найбільше не подобаються публічні простори жителям Афін і мальтійської Валетти.

Що стосується чистоти та екології, то тут найбільше задоволені жителі Люксембурга. Серед лідерів також Відень, Любляна, Рига (Латвія) і Гельсінкі. А от найгірше питання чистоти стоїть у Римі (Італія), який значно відстав від найближчої столиці Братислави (Словаччина).

В питаннях охорони здоров'я всім задоволені у нідерландському Амстердамі. За ним слідують такі міста, як Брюссель (Бельгія), Відень, Люксембург, Прага (Чехія). Найменш задоволені цим пунктом в Афінах, від яких недалеко втекли вперед і жителі Варшави (Польща).

Говорячи про сферу освіти, то тут лідером стала столиця Ірландії Дублін. За ним на одному рівні йдуть Нікосія (Кіпр), Гельсінкі та Любляна. Замикає п'ятірку - Люксембург. Серед найгірших в цьому сегменті - болгарська Софія і румунський Бухарест.