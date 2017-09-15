Названі найщасливіші міста Європи
За кількістю задоволених життям найщасливішим містом була названа столиця Литви Вільнюс.
Статистичне агентство Eurostat назвав найщасливіші міста Європи, пише британське видання Independent.
Як повідомляється, відбір відбувався за низкою критеріїв: кількість задоволених життям у місті, громадськими місцями, охороною здоров'я, екологією та освітою.
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За кількістю задоволених життям найщасливішим містом була названа столиця Литви Вільнюс. За ним розташувалися датський Копенгаген і шведський Стокгольм. Також в п'ятірці самих щасливих - жителі Люксембурга і Вени. А найменш щасливими виявилися в грецьких Афінах.
Зокрема, в номінації якості публічних просторів (маркети, сквери, громадські місця) найбільше задоволені жителі австрійського Відня. Також до п'ятірки лідерів увійшли жителі Люксембургу, Стокгольму, столиці Словенії - Любляни і Фінляндії - Гельсінкі. Найбільше не подобаються публічні простори жителям Афін і мальтійської Валетти.
Що стосується чистоти та екології, то тут найбільше задоволені жителі Люксембурга. Серед лідерів також Відень, Любляна, Рига (Латвія) і Гельсінкі. А от найгірше питання чистоти стоїть у Римі (Італія), який значно відстав від найближчої столиці Братислави (Словаччина).
В питаннях охорони здоров'я всім задоволені у нідерландському Амстердамі. За ним слідують такі міста, як Брюссель (Бельгія), Відень, Люксембург, Прага (Чехія). Найменш задоволені цим пунктом в Афінах, від яких недалеко втекли вперед і жителі Варшави (Польща).
Говорячи про сферу освіти, то тут лідером стала столиця Ірландії Дублін. За ним на одному рівні йдуть Нікосія (Кіпр), Гельсінкі та Любляна. Замикає п'ятірку - Люксембург. Серед найгірших в цьому сегменті - болгарська Софія і румунський Бухарест.