Агресія КНДР загрожує всьому світу - Тіллерсон
18:16, 15 вересня 2017Світ
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Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що режим у КНДР загрожує демократії в Південній Кореї і Японії.
Рекс Тіллерсон / REUTERS
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що агресія КНДР загрожує всьому світу, повідомляє Reuters.
«Режим у КНДР загрожує демократії в Південній Кореї і Японії, і що більш важливо і сталося зовсім недавно, поширив свої погрози на США, що становить небезпеку для всього світу», — сказав Тіллерсон.
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15 вересня КНДР провела запуск ракети в напрямку Японії. Ракета пролетіла 3700 км і впала на відстані 2000 км від острова Хоккайдо.
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