Агресія КНДР загрожує всьому світу - Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що агресія КНДР загрожує всьому світу, повідомляє Reuters.

«Режим у КНДР загрожує демократії в Південній Кореї і Японії, і що більш важливо і сталося зовсім недавно, поширив свої погрози на США, що становить небезпеку для всього світу», — сказав Тіллерсон.

Читайте такожВ Японії анонсували тиск на КНДР "небаченого досі рівня"

15 вересня КНДР провела запуск ракети в напрямку Японії. Ракета пролетіла 3700 км і впала на відстані 2000 км від острова Хоккайдо.