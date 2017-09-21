Радбез ООН схвалив реформу миротворчих операцій для підвищення їхньої ефективності

Рада Безпеки ООН схвалила реформу механізму миротворчих операцій, що проводяться міжнародною організацій.

Як передає DW.com, у резолюції, одностайно ухваленій членами Радбезом в середу, 20 вересня, підкреслюється, що миротворчі операції повинні проходити "відповідальніше, прозоріше і ефективніше".

Документ також передбачає більш активну участь Африканського Союзу в таких місіях - щоб досягти найвищої дієвості і результативності". Зараз "блакитні шоломи" ООН знаходяться переважно в Африці і країнах Близького Сходу.

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За словами прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, яка брала участь у засіданні Радбезу, для ефективного планування миротворчих місій слід "чітко уявляти, чого вони повинні досягти". У свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зажадав прийняття "африканських рішень для африканських проблем" і закликав активніше залучати Африканський Союз до миротворчих операцій ООН.

Бюджет миротворчих операцій ООН на 2017/2018 роки становить 6,8 млрд доларів. Резолюція, прийнята Радбезом, передбачає часткове фінансування операцій Африканського Союзу з внесків ООН.