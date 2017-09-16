Клімкін розповів про процес підготовки до розміщення миротворців на Донбасі

У процесі підготовки до розміщення миротворців на Донбасі Рада безпеки ООН має ухвалити не одну резолюцію. Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав журналістам на брифінгу, який транслювався на телеканалі "112 Україна".

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Міністр нагадав, що Україна вперше підготувала резолюцію про миротворців "ще до початку 2015 року".

"Ми ознайомили з нашою позицією всіх друзів і партнерів. Але Росія розраховувала, що їй вдасться перевести дискусію щодо свого проекту резолюції не тільки на експертний, а й на політичний рівень. Такого за визначенням не буде, оскільки всі ці російські трюки не будуть працювати", - заявив Клімкін.

"Ми надали наше бачення. У нас є, звичайно, свій проект резолюції, але, знову ж таки, дуже важливо зрозуміти, що те, що ми будемо обговорювати в Раді безпеки, - перша резолюція, вона на жаргоні дипломатів називається технічною", - повідомив міністр.

Він сказав, що у цій "технічній" резолюції необхідно визначити остаточну мету, яку треба досягти в результаті розміщення миротворців на Донбасі.

"Це буде поштовх для генсека (Антоніу Гуттереша) і, до речі, буде зустріч з генсеком у Нью-Йорку, щоб надіслати місію, і, так би мовити, розставити червоні прапорці, що має бути результатом такої місії", - заявив Клімкін.

За його словами, наступним кроком будуть консультації щодо мандату місії миротворців.

Міністр наголосив, що перша резолюція не визначатиме всі питання щодо миротворчої місії, і, зокрема, у ній не йтиметься про мандат місії.

Також він сказав, що чітких правил щодо термінів розміщення миротворчих місій немає.

"Якихось формальних правил в рамках ООН немає. Ми прекрасно знаємо, що цей процес, як правило, займає від півроку і більше, і це залежить, звичайно, від політичного контексту, мандату, від учасників, тобто, сказати точно, що це буде умовно шість з половиною місяців або сім з половиною місяців, ми не можемо", - заявив Клімкін.

"Нам дуже важливо, щоб цей процес ефективно просувався, і щоб Росія не мала змоги маніпулювати мандатом цієї місії і не послабила мандат, оскільки інакше це втрачає жоден сенс", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування в Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Своєю чергою 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.

13 вересня перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що письмова ініціатива щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі від України буде подана тоді, коли буде узгоджено текст з країнами-партнерами, і додав, що ініціативи України «на папері» ще не існує. За його словами, зараз Україна вирішує з партнерами, яким чином ця ініціатива має бути сформульована, «на відміну від Росії, яка скинула фактично сирий документ».