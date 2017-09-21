Експерт попередив про високу ймовірність держперевороту у Молдові

17:06, 21 вересня 2017
Світ
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Жителів лівобережжя попередили про можливі зіткнення в Молдові у період 23-25 вересня.

Володимир Путін і Ігор Додон / REUTERS

Існує висока імовірність здійснення державного перевороту в Молдові в інтересах президента Ігоря Додона. Про це на своїй сторінці у Facebook попередив керівник аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін.

Так, МДБ ПМР випустило попередження до жителів лівобережжя про можливі зіткнення по всій території Молдови у період 23-25 вересня.

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"Ситуація схожа із січневим сценарієм 2016 року, коли слідом за подібним повідомленням була спроба захоплення будівлі парламенту Молдови та спроба дестабілізації у країні", - провів паралелі Баронін.

Тому експерт звернув увагу зацікавлених органів й компетентних структур Республіки Молдова на високу ймовірність здійснення держперевороту в Молдові в інтересах Додона, а також повалення законного уряду проросійськими силами.

Як повідомляв УНІАН, конституційний суд Молдови визнав неконституційним президентський указ про проведення референдуму про розширення повноважень глави держави.

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Теги: #держпереворот у Молдові#повалення уряду у Молдові